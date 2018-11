RMC SPORT - Romulo: "Non siamo ancora il Genoa che vuole Juric"

Intervenuto in zona mista nel post-partita di Inter-Genoa, il centrocampista rossoblù Romulo ha commentato a RMC Sport la sonora sconfitta rimediata dai suoi a San Siro: "Il calendario non ci è stato favorevole, è stato strano giocare in maniera così ravvicinata con Milan e Inter. I nostri due errori iniziali oggi hanno condizionato un po' la gara. Poi giocare contro questa Inter non è facile, i nerazzurri stanno vivendo un bel momento. Quando sei stanco, non hai brillantezza nelle gambe. Siamo rimasti in partita nel primo quarto d'ora".

Sul Napoli e il derby con la Samp.

"Dovremo esserci con la testa. Ora avremo più tempo, cosa che è mancata".

Sui problemi del Genoa.

"Forse abbiamo sbagliato approccio nel primo tempo, e quando subisci gol così all'inizio poi vai un po' al buio. La squadra maturerà. Il mister è arrivato in un momento difficile, ancora non siamo il Genoa che vuole lui, ma ci arriveremo. Sfrutteremo il riposo e contro il Napoli saremo una squadra diversa".