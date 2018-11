RMC SPORT - Rosi: "Lasciato il Genoa per mia scelta. Sogno l'estero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleandro Rosi, ex laterale di Genoa, Fiorentina e Parma è intervenuto ai microfoni di RMC Sport. Ecco le sue parole: "Lo scorso anno ho fatto un'ottima stagione al Genoa, ho avuto delle opportunità ma non le ho accettate. Il mio obiettivo era andato all'estero, ma adesso se arriva qualche opportunità la valuto. Cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe molto un'avventura in Premier League, un campionato che mi piace molto e che seguo. La Championship? Amo tutto il calcio inglese, ci sono realtà di primo piano che meritano grande rispetto. Le prenderei in considerazione.

La nuova Serie A? Sinceramente l'unica cosa di diverso che vedo rispetto allo scorso anno è Cristiano Ronaldo. La classifica è già abbastanza delineata, con alcuni gruppi di squadre in lotta per i rispettivi obiettivi.

Piatek al Genoa? Ci fosse stato lo scorso anno averemmo avuto meno problemi durante la scorsa stagione.

L'addio al Genoa? Mi sono lasciato in ottimi rapporti, perché la mia idea era quella di andare all'estero.

Spalletti a Roma? Per me è stato un padre. A 18 anni mi ha fatto fare molte gare in Serie A, ha puntato su di me e mi ha fatto crescere. Sia come persona che come allenatore è uno dei migliori in Italia e forse anche all'estero.

Le sirene con Toronto? Sarebbe stata un'esperienza di vita, un'esperienza forte. Spero un domani di potermi misurare in una realtà come quella USA".