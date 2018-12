RMC SPORT - Rossitto: "Napoli sorpresa del campionato"

© foto di Federico De Luca

Fabio Rossitto, ex giocatore anche di Napoli, Udinese e Fiorentina, a RMC Sport Live Show ha parlato così di tanti temi: "Milan? Gattuso ha in mano la situazione perché se il Milan è al quarto posto è merito di un grandissimo lavoro da parte del mister. Il Milan è in grandissima difficoltà per tutti gli infortuni che sono capitati ma è riuscito a reagire bene e credo che Gattuso abbia dato un'identità ben precisa".

In chiave Champions League chi la spunterà?

"La Lazio ha passato un momento delicato ma poi finisce sempre bene il campionato. La Roma ha vissuto momenti delicati e si sente la pressione dell'ambiente ma Di Francesco è riuscito a passare in Champions e questo darà slancio per ripartire alla grande ma è difficile dire chi avrà la meglio per il quarto posto. Forse la Lazio è quella messa leggermente meglio rispetto a Milan e Roma".

Il Napoli sta provando a tenere aperto il campionato, può fare di più?

"La sorpresa del campionato è il Napoli. Come si poteva migliorare il Napoli dopo Sarri? Eppure Ancelotti ci è riuscito ha trasformato la squadra e riesce a sfruttare al meglio la rosa. Il Napoli è uscito immeritatamente dalla Champions League ma è una squadra che gioca bene e sta facendo un ottimo campionato. Hanno preso tutto da Ancelotti, un tecnico vincente".

Inter, l'ambiente è tornato sereno dopo la vittoria in campionato?

"La situazione Icardi sicuramente non fa piacere ma Wanda Nara gioca per suo marito e sta facendo i suoi interessi. E' chiaro però che queste tensioni non fanno piacere ma ora all'Inter c'è Marotta e faranno le cose nel modo giusto. Spalletti è un grandissimo allenatore che ha saputo dare una mentalità alla squadra. Anche per loro l'eliminazione dalla Champions è stata inaspettata, ma l'Inter ha una rosa importante e difficilmente Spalletti sbaglia. Sono sicuro che la squadra finirà bene".

Cosa succede all'Udinese di oggi?

"E' in linea con l'organizzazione della società. Negli ultimi anni ci sono stati più alti che bassi. Sicuramente l'Udinese è stata leader nella ricerca e valorizzazione dei giocatori. Ha sempre vissuto questi cicli e loro sanno come gestire queste cose. Ora sono un po' in difficoltà con Velazquez che non portava risultati mentre Nicola sta facendo un ottimo lavoro. Sono convinto che qualche infortunio di troppo ha rallentato l'Udinese".