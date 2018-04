RMC SPORT - Rush: "Roma, rimonta incredibile. Juventus sfortunata"

Fonte: Dall'inviato a Nyon, Gaetano Mocciaro

Ian Rush, ex attaccante del Liverpool e della Juventus, ha parlato al microfono di RMC Sport da Nyon, poco prima dei sorteggi per le semifinali di Champions ed Europa League. "Il calcio è imprevedibile. Il Liverpool - ha detto - ha offerto una performance eccellente tra andata e ritorno, ha battuto i prossimi campioni d'Inghilterra. Niente è impossibile. La Roma è stata incredibile con i tre gol siglati al Barcellona. Per me la Juventus è stata sfortunata, ha realizzato tre gol a Madrid. Avrebbe meritato miglior sorte, ma il Real è una squadra speciale".

Il Liverpool può ripetere la stagione 2004-05? "Il calcio è un gioco bellissimo, il Liverpool ha supporter speciali. Credo che saranno soddisfatti e raggiungere la finale è possibile".

Cosa pensa della Roma? Lei giocò la finale del 1984 contro i giallorossi all'Olimpico. "Giocai la finale a Roma, fu speciale. La Roma ha una grande squadra".

Può essere la sorpresa della Champions? "Ha battuto il Barcellona, è tutto aperto".