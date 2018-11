RMC SPORT - Sabadini: "Ibrahimovic al Milan? Può coesistere con Higuain"

Giuseppe Sabadini, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto su RMC Sport durante il 'Live Show' parlando anche dell'ipotesi di vedere Ibrahimovic al Milan: "Sono dell'idea che il Milan deve giocare con due punte. Sono tutti e due bravi, sia Higuain che Ibra. Possono coesistere secondo me, a turno uno si staccherebbe per andare a occupare il ruolo da seconda punta. Cutrone verrebbe penalizzato da questi due grandi personaggi, è ovvio. Ibra poi non è uno che sta zitto, se c'è qualcosa che non va parla. Bisognerebbe vedere anche la sua condizione fisica dopo l'infortunio".