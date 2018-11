RMC SPORT - Sabadini: "Italia, attacca meglio l'area. Milan-Ibra sì"

Giuseppe Sabadini, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto su RMC Sport durante il 'Live Show':

Un giudizio su questa Italia?

"Con il Portogallo abbiamo fatto bene per un'ora, ma è mancato il gol. Sembra ci sia la fobia per il gol. Su tutti i cross nessuno attaccava mai il primo palo, Immobile stava sempre sul secondo. I tre davanti devono incrociarsi, bisogna migliorare l'intesa. Ogni volta che si arriva sul fondo, in area ci devo essere almeno tre giocatori che si dividono lo spazio".

Bisognerebbe puntare ancora su Immobile?

"C'è lui, c'è Belotti e anche Berardi sta giocando bene. Lasagna è un contropiedista. Ci vuole una punta che renda il lavoro difficile ai due centrali avversari. Pavoletti non è male, di testa è molto forte, lo proverei".

Su Verratti:

"Ha fatto una grande partita contro il Portogallo, lo vedo maturato e responsabilizzato. Sa tenere la palla e sa sempre dove metterla. Mi è piaciuto un sacco".

Ibrahimović con Higuain al Milan ti piacerebbe?

"Sono dell'idea che il Milan deve giocare con due punte. Sono tutti e due bravi, sia Higuain che Ibra. Possono coesistere secondo me, a turno uno si staccherebbe per andare a occupare il ruolo da seconda punta. Cutrone verrebbe penalizzato da questi due grandi personaggi, è ovvio. Ibra poi non è uno che sta zitto, se c'è qualcosa che non va parla. Bisognerebbe vedere anche la sua condizione fisica dopo l'infortunio".

C'è una anti Juve in Serie A?

"È difficile, molto difficile, perchè la Juve ha due squadre di assoluta qualità. Ma nel calcio mai dire mai, il Napoli sta giocando bene anche con le seconde linee: Ancelotti sta facendo girare un po' tutti per formare due squadre come la Juventus".