RMC SPORT - Sabadini: "Milan, sono fiducioso. Ho scritto a Gattuso"

Giuseppe Sabadini, ex giocatore del Milan con cui ha vinto anche una Coppa Italia, ha parlato a RMC Sport Quelli della Notte: "La Juventus ha un potenziale superiore, è risaputo, anche perché hanno tanti ricambi e riescono sempre a fare lo stesso gioco anche con le seconde linee. Però può succedere di tutto in una partita secca, specie se il Milan gioca concentrato e va a mille. Io sono fiducioso".

Ha grande fiducia in Gattuso?

"Ho scritto al mio amico Gennaro, gli ho detto che siamo tutti con lui. Anche io ero un combattente quando giocavo".

Cosa pensa di Mancini come possibile ct dell'Italia?

"E' uno che conosce tutti i campionati e tutti i giocatori. Serve una figura capace di tenere uniti tutti, e non parlo solo dei calciatori. Balotelli ha delle qualità enormi e spero tanto che sia maturato in Francia perché farebbe fare un salto di qualità all'Italia. Ha fatto più esperienza, è cresciuto, spero che finalmente ci possa dare una mano in Nazionale".

Cosa pensa della Sampdoria, squadra in cui ha militato?

"E' una bellissima squadra ma ogni tanto ha dei blackout inspiegabili e il mister lo sa. Giampaolo al Napoli? Ora quella di Napoli è una piazza difficile perché dopo questa stagione in cui si sono avvicinati al titolo vogliono vincere. Giampaolo è molto bravo però il Napoli deve completare la rosa per vincere, Sarri quest'anno ha avuto quasi sempre la stessa formazione".