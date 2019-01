Giuseppe Sabadini, ex difensore anche di Milan e Sampdoria, a RMC Sport Quelli della Notte: "Piatek al Milan? Giocare nel Milan è un'altra cosa ma è un ragazzo che ha il gol nel sangue ed è motivato. Questo serve ai rossoneri, non gente che arriva scontenta per il passato. Al Milan si arriva per giocare con la maglia di una squadra gloriosa. Piatek-Cutrone? Sarà una bella battaglia ma sono due che sanno segnare e sono due giocatori d'area di rigore. Sono due giovani che se si potessero integrare insieme farebbero molto bene. Paquetà mi sembra molto molto forte dal punto di vista tecnico".

Higuain ha avuto un atteggiamento da campione?

"Adesso i giocatori fanno a gara a chi deve guadagnare di più, prendono cifre enormi e non appena fanno qualche gol chiedono subito più soldi. Questo non è attaccamento alla maglia. Io non ho mai creato problemi con l'ingaggio".

Il Milan può arrivare al quarto posto?

"La squadra deve continuare ad essere ordinata in campo perché qualcuno tipo Kessie è ancora troppo disordinato. Il Milan deve rimanere compatto e deve dare tutto in campo, poi si vedrà".