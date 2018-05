RMC SPORT - Sabadini: "Spero Balotelli torni maturato in Nazionale"

Giuseppe Sabadini, ex giocatore del Milan con cui ha vinto anche una Coppa Italia, ha parlato a RMC Sport della finale di Coppa Italia e della Nazionale: "La Juventus ha un potenziale superiore, è risaputo, anche perché hanno tanti ricambi e riescono sempre a fare lo stesso gioco. Però può succedere di tutto specie se il Milan gioca concentrato e va a mille, io sono fiducioso. Mancini? E' uno che conosce tutti i campionati e tutti i giocatori. Serve una figura capace di tenere uniti tutti, dai giocatori a tutte le componenti della Nazionale. Balotelli ha delle qualità enormi e spero tanto che sia maturato in Francia perché farebbe fare un salto di qualità all'Italia. Ha fatto più esperienza, è cresciuto, spero che finalmente ci possa dare una mano in Nazionale".