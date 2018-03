RMC SPORT - Sabatini: "Fa male perdere all'ultimo. Diamo tempo a Salcedo"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Carlo Sabatini, allenatore della Primavera del Genoa, ha parlato ai microfoni di RMC Sport al termine del match perso all'ultimo respiro contro l'Inter. Una beffa che costa ai liguri l'eliminazione dal torneo di Viareggio: "Fa male perdere all'ultimo respiro, ma potevamo farlo anche ai rigori. Ci è mancata lucidità nei minuti finali, non si deve concedere un fallo gratuito all'ultimo. È mancata attenzione e comprensione della partita, ma è giustificabile visto che siamo alla quinta partita in pochi giorni. L'occasione di Salcedo? Sicuramente è stata la più importante della partita. Abbiamo disputato un buon torneo, esprimendo un buon calcio e cercando di giocare palla a terra. Purtroppo resta l'amaro in bocca perché si vorrebbe sempre arrivare in fondo. Salcedo pronto per il grande salto? No, ancora no: ricordiamo che è sotto età in Primavera, è un 2001. Deve crescere e maturare, ma ha talento per diventare importante in futuro".