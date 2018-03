RMC SPORT - Sacchi: "I giocatori del Milan devono essere degli eroi"

Fonte: dal nostro inviato a Milano, Alessandro Rimi

© foto di Chiara Biondini

"Gattuso è un uomo di grandi valori -dice Arrigo Sacchi dall'evento Gillette Giovani Promesse nelle parole raccolte da RMC Sport-, gli auguro ogni bene. Speravo facesse così bene, me lo auguravo. Il Milan è uno dei più grandi club per storia calcistica, per i giocatori deve essere un onore: devono essere degli eroi. Un filoso francese, Rolland, diceva che "sono eroi coloro che fanno quel che possono". Stanno giocando bene? Ci sono margini di miglioramento ma la strada è giusta. La Champions? Non lo so dire, il Milan è partito con l'handicap. Deve vincere con rispetto e perdere con dignità".