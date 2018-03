RMC SPORT - Sacchi: "Napoli una benedizione. Sarri come me? Un onore..."

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

"Gattuso è un uomo di grandi valori -dice Arrigo Sacchi dall'evento Gillette Giovani Promesse nelle parole raccolte da RMC Sport-, gli auguro ogni bene. Speravo facesse così bene, me lo auguravo. Il Milan è uno dei più grandi club per storia calcistica, per i giocatori deve essere un onore: devono essere degli eroi. Un filoso francese, Rolland, diceva che "sono eroi coloro che fanno quel che possono". Stanno giocando bene? Ci sono margini di miglioramento ma la strada è giusta. La Champions? Non lo so dire, il Milan è partito con l'handicap. Deve vincere con rispetto e perdere con dignità. Il pareggio della Juventus a Ferrara? Non è mai successo di vedere una squadra vincere sempre. La Juve ha tanti valori, sicuramente sullo spettacolo non riesce. Il Napoli? E' una benedizione per il campionato italiano, hanno un'impresa difficile quasi impossibile. Deve superare una squadra che ha vinto 34 campionati e il Napoli 2. Deve superare una società con storia, che ha preso tanti grandi giocatori tra cui l'unico top player che aveva il Napoli. E' un gruppo forte e determinato con motivazione elevata. Sarà dura ma quel che sta facendo il Napoli, con un terzo degli stipendi, è l'esaltazione delle idee e dei valori. La Juventus è l'esaltazione della qualità, dell'organizzazione e della potenza. L'Italia? Conosco bene Di Biagio, quando ero responsabile delle Nazionali giovanili era osservatore e poi allenatore dell'Under 20. Ha qualità ma non fa i miracoli. Buffon? E' un esempio di serietà oltre che di bravura, di professionalità e di intelligenza. Il calcio del futuro richiederà sempre di più questo. Sarri nuovo Sacchi? Ci somigliamo: abbiamo due cognomi corti... Sono onorato, sta giocando bene. Ha un gruppo di ragazzi stupendi, la maggior parte di loro erano sconosciuti. Stanno facendo bene, sono piacevoli. Gli manca forza, gli mancano giocatori d'esperienza. Non hanno mai vinto nulla o quasi. Appena non sono al top, però, fanno fatica. L'Inter? Se non avesse qualità, dovrebbero farsi un'esame di coscienza, perché mi risulta che abbiano anche speso molto...".