RMC SPORT - Sacchi: "Spero in derby ricco di emozioni. Italia? Serve tempo"

Fonte: Dai nostri inviati, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Chiara Biondini

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Arrigo Sacchi, decano degli allenatori italiani, a margine del Festival dello Sport di Trento nell'evento 'La bellezza del calcio raccontata dai maestri' insieme a Carlo Ancelotti e Pep Guardiola: “La Nazionale? Serve tempo. Per fare il salto di qualità ci vuole un po’ di tempo, già il primo tempo dell’altra sera è stato un passo in avanti. Un pronostico per stasera? Non posso fare pronostici, vincerà chi gioca meglio e chi lo meriterà di più. Un consiglio a Mancini? È un grande allenatore, non ha bisogno dei miei consigli”.

Sul derby di Milano: “È una bella partita, spero che sia ricca di emozioni, ben giocata e ricca di spettacolo. In quel momento usciamo tutti contenti, anche i perdenti. Guardiola? Fa parte di quegli allenatori che hanno dato un contributo importante all’evoluzione del calcio, è una persona che fa bene al calcio”.