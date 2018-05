RMC SPORT - Sala: "Torino, ora c'è da ricostruire. Belotti, serve entusiasmo"

Fonte: Dal nostro inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stagione complicata per il Torino. Ne ha parlato a RMC Sport una bandiera granata come Claudio Sala: "Il Toro a livello tecnico non ha fatto meglio. Aveva come obiettivo l'Europa League, fallito. Ora ci sarà da ricostruire per centrare i traguardi che la tifoseria merita".

Con Mazzarri?

"È chiaro, è l'allenatore giusto. Sarà lui a decidere chi e come prendere".

Belotti?

"Vediamo. Se ha entusiasmo può restare, altrimenti diventa difficile dare il proprio contributo".