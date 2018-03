RMC SPORT - Sala: "Toro, scordati l'Europa. Per l'Italia serve pazienza"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo storico ex centrocampista del Torino e della Nazionale Claudio Sala ha parlato dei granata e degli Azzurri ai microfoni di RMC Sport nel corso di un evento benefico ad Alassio: "Torino e l'Europa? Penso che se la possa dimenticare. Era partita molto bene con Mazzarri ma queste quattro sconfitte hanno ritardato l'inserimento della squadra nelle zone alte. Sarà estremamente difficile far passare dieci giornate fino alla fine del campionato senza obiettivi. Italia? Ha giocato abbastanza bene ma c'è molta differenza tra l'Argentina, anche senza Messi, e la nostra Nazionale. Dobbiamo dargli del tempo all'allenatore se vogliamo che faccia qualcosa di importante, sempre se sarà lui a guidare gli azzurri. Genoa? Sta facendo bene con Ballardini, prende pochissimi gol e lo dimostra anche contro squadre forti. Penso che possa avere un futuro, soprattutto con questo allenatore in panchina".