RMC SPORT - Salandin: "Perin poteva essere titolare. Chissà se si è pentito"

"Il fatto che Perin non giochi è un problema". Più chiaro di così, Roberto Mancini non poteva essere. Che il giovane portiere si sia pentito del trasferimento alla Juventus? Ne ha parlato a RMC Sport il giornalista di Tuttosport Stefano Salandin: "Ci ho pensato anche io, poi magari uno valuta il conto banca, anche se lui non è un ragazzo venale. Forse aspettava altro, che non è arrivato. Avrà spazio, comunque: alla Juve si giocano tante partite. Certo, in questo momento rischiava di essere il titolare dell'Italia: Donnarumma non dà grandi garanzie al momento. E invece sarà Donnarumma il titolare, anche se per quel che penso io dovrebbe toccare a Sirigu che ha giocato davvero bene in queste tre giornate. Però anche lì Mancini deve ragionare in ottica futura".