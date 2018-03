RMC SPORT - Salcedo: "Cerco di dare il massimo. Mi ispiro a Neymar"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Eddy Salcedo, attaccante del Genoa, è stato intervistato da RMC Sport al termine della sfida dei quarti di finale del torneo di Viareggio, giocata contro l'Inter e persa per 1-0 all'ultimo respiro: "La sconfitta all'ultimo secondo fa male, abbiamo dato il massimo fino alla fine ma il calcio è questo. Fin dall'inizio del torneo pensavamo di arrivare in fondo, ci speravamo ma è andata così. L'occasione? Era una palla buona ma mi è rimasta un po' sotto e ho dovuto fare un controllo in più, volevo calciare di prima. Le voci di mercato? Cerco di dare il massimo in allenamento e in partita, vado avanti. Spero di tornare a giocare presto in Serie A. Io un leader? Con alcuni sono compagno di squadra da 10 anni, ho legato con tutti. Con Pellegri mi sento ogni giorno, quando torna a Genova usciamo insieme. Mi ispiro a Neymar".