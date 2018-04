RMC SPORT - Salgado: “Roma una sorpresa. Real, Champions habitat naturale"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Míchel Salgado, ex terzino del Real Madrid e della Nazionale spagnola, ha parlato al microfono di RMC Sport da Ginevra in occasione dell'Uefa Match for Solidarity.

Champions League? “E' una sorpresa che il Barcellona sia fuori. È stata una gara sorprendente a Roma, soprattutto dopo il 4-1 all'andata al Camp Nou. Il Real si è salvato alla fine con il penalty contro la Juve. Ora, in semifinale, può accadere di tutto. Il Bayern è una squadra molto difficile da affrontare. Ha il 50% di chances di superare il turno. Il Liverpool gioca davvero bene, è un grande team con Salah. La Roma ha eliminato il Barcellona, è una grande squadra. Il Real, però, può vincere la terza coppa di fila, come fece in passato”.

Il Real Madrid ha vinto due Champions di fila, qual è il segreto? “Quando arrivi al Real, sai subito cosa fare. Senti che la Champions è speciale per i tifosi, per il club e per tutti i calciatori. È una competizione in cui il Real si sente a casa, ora è in semifinale col Bayern nonostante i successi del recente passato. I tedeschi sono forti, fisicamente e mentalmente. Le merengues, però, possono vincere ancora la coppa”.