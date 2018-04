RMC SPORT - Salisburgo, il Ceo Reiter: "Juve e Roma ci hanno ispirato"

Fonte: Dall'inviato a Nyon, Gaetano Mocciaro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Ceo del Salisburgo, Stephan Reiter, ha parlato a Nyon della vittoria contro la Lazio "È stata una incredibile serata di calcio, ieri, un bellissimo momento, una grande partita da parte nostra. Il risultato, anche. Il primo gol è stato una scossa anche per noi, abbiamo segnato subito l'1-1, poi in sette minuti... è stato davvero incredibile, non ce lo saremmo mai aspettato. Abbiamo sempre detto che l'Europa League è la nostra competizione, perché possiamo giocarcela... ci sono squadre giovani e questa volta noi siamo in semifinale, per la prima volta nella nostra storia. Nei playoff di Champions tutto può succedere. I dirigenti della Roma si sono congratulati con noi, la loro rimonta e quella della Juventus ci ha ispirato".