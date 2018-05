RMC SPORT - Samp, Belec: "Il Ferraris ti fa sognare, chiudiamo in grande"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Intervistato da RMC Sport a margine del "Torneo Ravano-Coppa Paolo Mantovani", il portiere della Sampdoria Vid Belec, in prestito dal Benevento, ha parlato così: "Sono veramente contento di partecipare a questo torneo, dove tanti bambini giocano e si divertono. Lo sport è la cosa più bella di tutte. Sampdoria? Mi sono trovato molto bene. La squadra è composta da tanti bravi ragazzi, che mi hanno aiutato ad inserirmi in fretta. Esordio? Il Ferraris è uno stadio molto caldo, ti fa sognare. I tifosi sono fantastici, mi auguro di giocare presto altre partite. In questi giorni ci siamo allenati al massimo, vogliamo chiudere il campionato da grande squadra. Slovenia? Sono convocato e, appena finirà il campionato, giocheremo un'amichevole. Vedremo cosa succederà".