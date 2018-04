RMC SPORT - Samp, Caprari: "Lazio? Gara come le altre, ce la giocheremo"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Giovedì speciale per Emiliano Viviano e Gianluca Caprari, raggiunti da RMC Sport a margine di un evento organizzato da Insuperabili Onlus: "Siamo contenti di portare un sorriso a questi ragazzi che ne hanno più bisogno di noi".

Ci sono anche Bertolacci e Perin, com'è il rapporto con i rivali del Genoa?

"Ci sono buoni rapporti personali con alcuni, con molti ho giocato o comunque li conosco. Poi in partita però si pensa a vincere, il derby è una partita a sé poi e si pensa solo a quella".

Quella contro la Lazio per te sarà una partita speciale.

"È una partita come le altre, vale tre punti come tutte. Veniamo da una partita vinta all'ultimo minuto, ci sarà ancora più entusiasmo. Siamo a un punto dall'Atalanta, andremo a giocarcela come abbiamo sempre fatto".

Sarà comunque complicato.

"Andare a giocare lì non è facile, però abbiamo dimostrato di poterlo fare alla pari con tutti, anche contro le grandi".