RMC SPORT - Samp, Ferrero: "De Laurentiis non mi ha chiesto Giampaolo"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato così ai microfoni di RMC Sport all'uscita dall'Assemblea di Lega: "Abbiamo la fortuna di avere un presidente come Micciché. È una persona di spessore e di qualità, ha il mandato di verificare i requisti del Tribunale e vedere di risolvere il problema. Scadenza? Normale e legale. Non siamo preoccupati. Abbiamo avuto un player che ci ha offerto una certa cifra e dopodiché sono fatti loro. Amministratore delegato? Anche in questo caso il presidente Micciché presenterà dei nominativi per una governance che possa tenere testa a quelle delle altre nazioni. Dovremo arrivare a una componente capace di valorizzare il calcio italiano e la Lega di Serie A. Giampaolo? De Laurentiis non me l'ha chiesto, non mi ha chiesto niente. Non dovete chiedere a me comunque, sentite Giampaolo. Il mister è un libero professionista che sta bene alla Samp. Se De Laurentiis lo vuole deve chiamarlo lui. Per adesso Giampaolo sta con me. Mercato? Può succedere di tutto, l'imprevedibilità è la bellezza del calcio".