RMC SPORT - Samp, Kownacki: "Devo giocare per andare a Russia 2018"

© foto di Federico De Luca

Dawid Kownacki, attaccante della Sampdoria andato a segno nella vittoria dei blucerchiati contro il Cagliari, ha parlato ai microfoni di RMC Sport nel post-partita, parlando anche del suo rapporto con il minutaggio: “Questa è la prima volta che gioco per tutta la partita: abbiamo anche cambiato modulo durante la partita. E’ importante per me giocare, anche per giocarmi le mie carte per la Nazionale. Spero di andare in Russia: farò il massimo per sfruttare le mie occasioni".