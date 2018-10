RMC SPORT - Samp, Linetty: "Contento per il gol, ma conta la vittoria"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

Il gol di Karol Linetty ha lanciato la Sampdoria nella vittoria per 2-1 sulla SPAL. Nel post-partita, il centrocampista polacco ha parlato ai microfoni di TMW e RMC Sport: "Ho fatto un bel gol, ma l'importante è aver vinto, quando giochiamo in casa dobbiamo vincere sempre".

Dopo il gol siete cambiati.

"È vero, non abbiamo iniziato molto bene. Poi dopo aver segnato abbiamo giocato meglio e nel secondo tempo abbiamo giocato bene".

Nel finale avete sofferto. Avete temuto che succedesse come contro Inter e Cagliari?

"Non possiamo pensarci, l'importante è vincere come oggi. Sappiamo di aver perso 5 punti con Inter e Cagliari, però non dobbiamo pensare a cosa possiamo fare".

Ora c'è l'Atalanta.

"Sarà una partita difficile, nessuna gara è facile. Giochiamo fuori, a Bergamo l'Atalanta è molto forte".

Vuoi battere il tuo record di gol dell'anno scorso?

"Ci spero, ma conta che vinca la squadra".