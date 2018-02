RMC SPORT - Samp, Torreira: "Grande prestazione. Toro di livello"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pareggio interno per la Sampdoria e in zona mista Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano del Doria, ha commentato l'1-1 col Toro: "Il gol? Bello, è servito per aprire una partita difficile. Peccato aver poi subito il pareggio, ma abbiamo fatto una grande partita contro un avversario molto forte. La mia esultanza? E’ stata per una persona importante che ci ha lasciato due giorni fa, il mio allenatore ai tempi dei giovanissimi. Il “Ferraris”? E’ bellissimo segnare in casa, con l’atmosfera che si crea. Spero però in futuro di segnare anche fuori casa. Oggi il Torino faceva molti cambi di gioco e ci metteva in difficoltà. Loro ci marcavano inoltre a uomo e non era facile. Ora pensiamo alla prossima partita contro il Verona: sarà un’altra partita difficile, cercheremo di prepararla al meglio per fare punti verso il nostro sogno a cui crediamo tutti”.