RMC SPORT - Samp, Viviano: "Vittoria di carattere. Milinkovic fenomeno"

Fonte: Andrea Piras

Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria, ha parlato a margine di un evento benefico ai microfoni di RMC Sport. "Si vive come tutti i tifosi, siamo amici per 363 giorni, gli altri due ci insultiamo. Ognuno tenendo la propria parte, è un rapporto che va al di là del campo. In quei 90 minuti sarei nemico di mio fratello. Forse è una delle prime volte che abbiamo vinto una partita più con il carattere che con il gioco. È importante rimanere attaccati al treno, sappiamo di giocare una gara difficile, contro una squadra forte. La Lazio gioca bene, riparte molto bene e per questo può essere difficile, visto che alziamo spesso la linea del fuorigioco. Milinkovic-Savic è un top player assoluto, proveremo a batterli già domenica".