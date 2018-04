RMC SPORT - Samp, Zapata: "Crediamo nell'Europa. Futuro? Qui a lungo"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A margine del premio Gentleman Liguria, l'attaccante della Sampdoria Duvan Zapata ha parlato così ai microfoni di RMC Sport: "Sto bene, oggi ho fatto degli esami che hanno escluso ogni lesione. Vediamo come si evolve la situazione in questi giorni. Siamo un bel gruppo, tutti insieme vogliamo lottare fino alla fine per i nostri obiettivi in campionato. Ci aspettano quattro partite difficili, proprio perché saranno decisive. Squadra distratta dal mercato? Non penso. Siamo tutti concentrati per queste quattro gare che mancano. Europa? Sono più preoccupato per quello che possiamo fare noi, non dalle nostre avversarie. Noi ci crediamo ancora. Finché ci sarà una minima possibilità, manterremo la fiducia e la voglia di vincere. Scudetto? È una lotta avvincente, tra due squadre forti. Noi ancora dobbiamo affrontare il Napoli, ognuno ha i suoi obiettivi e sarà sicuramente una bella partita. Futuro? Sono appena arrivato e resterò tanto tempo qua. Il mio unico pensiero è fare bene alla Samp".