RMC SPORT - Sampdoria, Audero: "Oggi era importante fare risultato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport dopo il derby tra Sampdoria e Genoa (1-1) è intervenuto il portiere blucerchiato Emil Audero: “Il rigore? È stato un peccato, c’è stato un errore di comprensione. Abbiamo lavorato bene come squadra e alla fine resta un buon risultato. Oggi era importante fare risultato, i derby sono sempre gare complicate. Potevamo creare più pericoli in avanti, lavoreremo per fare meglio sotto quell’aspetto. Noi siamo una squadra forse più tecnica, ma alla fine siamo stati bravi a tenere botta e a fare comunque una buona gara. Queste partite qui sono lunghe, non sono mai finite, alla fine abbiamo rischiato di vincerla. Sapevamo che il Genoa come noi doveva fare una partita importante, ce l’aspettavamo, ma siamo stati bravi a contenere gli avversari. Il mio primo derby? È stato molto bello, sono partite particolari, lunghe, ma tutto il prima è stato molto bello”.