RMC SPORT - Sampdoria, Barreto: "Vogliamo provarci fino alla fine"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Sampdoria Edgar Barreto ha commentato così la gara persa contro la Juventus. Ecco quanto ripreso dall’inviato di RMC Sport: “Sapevamo che qua non sarebbe stato facile, trovavamo una Juventus che aveva voglia di riscatto. Siamo stati bravi a restare in partita nel primo tempo, ci ha penalizzati il gol preso allo scadere. L’Europa? Siamo stati a lungo in quella zona della classifica, vogliamo finire bene e vogliamo Provarci fino alla fine. Abbiamo fatto un buon campionato ed è giusto provare a finire bene”.