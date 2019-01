© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In zona mista è intervenuto dopo Sampdoria-Udinese 4-0 il giocatore blucerchiato Omar Colley: “Grande partita stasera, abbiamo conquistato tre punti importanti. Quagliarella un modello per tutti".

Sull'Europa: "È un obiettivo. Adesso pensiamo partita per partita, alla fine della stagione vedremo".

Infine una battuta sul suo ambientamento: "Qui mi sento a casa. Mi trovo bene anche con la città. Devo ringraziare Giampaolo per il resto".