Il giocatore della Sampdoria Gian Marco Ferrari ha commentato così il ko subito in casa della Juventus ai microfoni di RMC Sport: “Sicuramente è meglio guardare le cose positive delle partite, siamo venuti qua, abbiamo fatto il nostro gioco e ci portiamo a casa questo. Il VAR ci ha tolto la soddisfazione del pareggio, però portiamo a casa quello che c’è di positivo. Il rigore? È stato un episodio veloce, difficile dire. La mano era attaccata al corpo, non potevo neanche toglierla. secondo me era da valutare in un altro modo, ma dovrei riguardarlo. Giocare contro CR7 è un sogno per ogni ragazzo, mi porto a casa una grande esperienza. Sono contentissimo di aver giocato, ringrazio il mister, è un punto di ripartenza per la prossima gara. Noi scendiamo in campo per vincere ogni partita, vedremo a fine campionato dove saremo”.