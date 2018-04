RMC Sport - Sampdoria, Ferrero: "Abbiamo perso due punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un derby a reti bianche, che interrompe la striscia di vittorie doriane. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "Io penso sia un’occasione perduta. Non abbiamo guadagnato un punto, ma persi due. Abbiamo giocato solo noi. Bisogna tirare in porta se si vuol vincere. Nel calcio si vince facendo gol. Non sono arrabbiato, ho solo un po’ di mal di testa. Il calcio è comunque un gioco: abbiamo fatto un punto per uno. Non fa male a nessuno. Il rigore su Praet? Non so, io non capisco nulla di calcio”.