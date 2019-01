RMC SPORT - Sampdoria, Gabbiadini: "L'Europa? Dobbiamo crederci"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini ha commentato l’esordio con gol contro l’Udinese in zona mista: "L'ultimo gol l'ho fatto sempre contro l'Udinese sempre in quella porta. Non è mai facile sbloccare le partite, ma una volta che l'abbiamo fatto è stato più semplice. Siamo riusciti poi a fare il nostro gioco"

Su Quagliarella: "Fabio non lo conosciamo di certo oggi, è un grandissimo giocatore, ha vinto tanto. Se sono abbastanza sveglio posso imparare tanto da lui".

Sull'Europa: "Abbiamo le qualità per potercela giocare. Dobbiamo crederci. L'importante era portare a casa i tre punti, abbiamo fatto quattro goal senza subirne e siamo contenti di questo".

La prossima contro il Napoli: "Dobbiamo giocare come sappiamo perché abbiamo le qualità per esprimere il nostro gioco ovunque. Non sarà facile perché il Napoli è una grandissima squadra, ma ci dobbiamo provare".

Su Giampaolo: "Già lo conoscevo, è un tipo di allenatore che cura tutti gli aspetti, quindi nessuna novità".