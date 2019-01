© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, intervistato da RMC Sport dopo il pari di Firenze, ha parlato così del suo ritorno in blucerchiato: “Per come si era messa la partita dovevamo tornare a casa con i tre punti: c’è rammarico. Sono contento di essere tornato alla Sampdoria: ora sto bene, nella pausa natalizia il campionato inglese non si è fermato e mi sono sempre allenato".