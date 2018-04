RMC SPORT - Sampdoria, Kownacki: "Il futuro? Ho un contratto lungo"

Fonte: Dall’inviato a Genova, Andrea Piras

© foto di Federico De Luca

Il giocatore della Sampdoria Dawid Kownacki ha commentato così in zona mista la gara vinta contro il Cagliari: “Questa è la prima volta che gioco per tutta la partita: abbiamo anche cambiato modulo durante la partita. E’ importante per me giocare, anche per giocarmi le mie carte per la Nazionale. Spero di andare in Russia: farò il massimo per sfruttare le mie occasioni. Ora pensiamo subito alla partita col Sassuolo, per vincere. Il futuro? Ho un lungo contratto qui, sto bene”.