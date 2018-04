RMC SPORT - Sampdoria, Praet: "Dobbiamo vincere a Sassuolo"

Fonte: Dall’inviato a Genova, Andrea Piras

L’attaccante della Sampdoria Dennis Praet ha parlato così in zona mista dopo il successo sul Cagliari: “Io gioco dove dice il mister - ha esordito -. Non importa se sulla trequarti o più indietro: come trequartista ho più possibilità di segnare, come è successo oggi: sono felice per il gol e per la vittoria. Durante la gara mi è capitato anche di fare l’esterno, una posizione che avevo occupato nell’Anderlecht. L’Europa? Dobbiamo vincere a Sassuolo. In trasferta è più difficile, ma abbiamo il nostro obiettivo e andremo là per vincere”.