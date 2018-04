RMC Sport - Sampdoria, Praet: "Juventus? Partita complicata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato nel derby contro il Genoa, il giocatore della Sampdoria Dennis Praet è intervenuto ai microfoni di RMC SPORT: "È stata una partita difficile, come tutti i derby. Abbiamo giocato con pazienza. Il rigore su di me? Secondo me c’era.

La Juventus?

"Sarà una partita complicata.

Sull'Europa?

"L’Europa è distante due punti e dobbiamo crederci. Oggi non abbiamo trovato spazi; il Genoa ha impostato bene la partita. Ora mi sento bene dopo l’infortunio”.