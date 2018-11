RMC SPORT - Sampdoria, Ramirez: "Ci è mancato qualcosa dopo il rigore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gaston Ramirez ha commentato così in zona mista, ai microfoni di RMC Sport, il derby pareggiato dalla sua Sampdoria contro il Genoa: “Siamo partiti molto bene, con un grande gioco, poi dopo il rigore ci è mancato un po’ di gioco. Quando sei lunghi è difficile trovare delle giocate, dovevamo palleggiare un po’ meglio come avevamo fatto nei primi 20’. Siamo una squadra lunga, quando c’è troppo spazio rischi di perdere. Era una partita che avevamo preparato bene, ci siamo allungati dopo il rigore facendo tanta corsa senza palla, che non vogliamo fare. Stiamo lavorando bene, la squadra c’è, ci manca il risultato e lavoriamo per questo. La fiducia c’è sempre stata e ogni partita lavoro per giocare sempre dall’inizio”.