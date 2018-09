RMC SPORT - Santon: "Prima o poi bisognerà fermare la Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Santon, difensore della Roma, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta in amichevole per 2-1 contro il Benevento. Questo è quanto raccolto da RMC Sport: "Il risultato è negativo, ma in amichevole va bene per mettere minuti nelle gambe. Abbiamo giocato un po’ tutti, c’erano tanti giovani, è giusto integrare i giovani in questo tipo di partite. È ovvio, si vuole sempre vincere ma oggi è andata così. L'importante è non perdere l'entusiasmo, sono partiti giocatori importanti ma ne sono arrivati altrettanti. Adesso giochiamo contro il Chievo e dobbiamo assolutamente trovare la vittoria, i nazionali torneranno carichi. D'accordo con le parole di Totti? La Juventus vince da 7 anni consecutivi e prima o poi bisogna fermarla, ci proveremo ma sarà dura perché hanno fatto acquisti importanti. Noi possiamo lottare per arrivare tra le prime del campionato".