Autore del gol del definitivo 2-2 Riccardo Saponara, della Sampdoria, ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "Avevamo più sconforto che fiducia nel pareggio. Il gol di Immobile ci aveva tagliato le gambe ma con l'ultima azione siamo stati anche un po' fortunati. Risultato giusto così perché nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita mentre nel secondo tempo abbiamo giocato meno. La Lazio ha grandi interpreti e una squadra davvero molto fisica. E' una squadra con un tasso tecnico elevato e per questo abbiamo sofferto. Noi bravi a crederci fino in fondo. Sul gol ho guardato solo la palla cercando di colpirla nel miglior modo possibile. Per me questa rete è una grandissima gioia, uno dei momenti più belli della mia carriera".