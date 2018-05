RMC SPORT - Sarri-Chelsea, passi avanti. Blues possono pagare la clausola

Lunga intervista rilasciata da Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, a margine della presentazione del libro del collega Antonio Barillà: "Una storia scritta in panchina". Queste le parole dell'ad bianconero raccolte da TMW. Cosa pensa del ritorno in Italia...

Situazione Sarri in evoluzione: Il Chelsea sembra intenzionato a pagare la clausola di 8 milioni di euro

Chelsea sempre più convinto di Maurizio Sarri. Lo scrive sul suo profilo twitter il direttore di RMC Sport, Niccolò Ceccarini: "Situazione Sarri in evoluzione: Il Chelsea sembra intenzionato a pagare la clausola di 8 milioni di euro".

