RMC SPORT - Sarri: "Delusione dopo San Siro? Abituati allo straordinario"

Su e giù. Lo 0-0 di San Siro contro l'Inter aveva lasciato delusione nell'ambiente del Napoli, ora rinfrancato dai due punti rosicchiati alla Juventus. Ne ha parlato Maurizio Sarri, questa sera a margine del premio Maestrelli: "La settimana scorsa noi abbiamo fatto una grande partita a San Siro contro l'Inter, l'abbiamo tenuta ampiamente sotto controllo. Il fatto che non vincerla ci abbia lasciato l'amaro in bocca è il segnale di quello che stiamo facendo: andare a San Siro a dominare è qualcosa di fuori dall'ordinario. Avere l'amaro in bocca vuol dire che stiamo abituando e ci stiamo abituando a cose straordinarie".

Napoli prigioniero della sua bellezza?

"Non dobbiamo essere prigionieri di niente: abbiamo una strada da seguire. Non siamo una squadra costruita per vincere senza giocare ad alti livelli, per qualità e forse anche mentalità. Dà gusto giocare bene".