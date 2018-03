RMC SPORT - Sarri: "Non è detto che lo scontro diretto sarà decisivo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La lotta scudetto decisa dagli impegni Champions per la Juventus, o dallo scontro diretto? Maurizio Sarri non pensa a nessuna delle due cose: "Si sta parlando di una squadra (la Juve, ndr) abituata a giocare molto spesso, abituata a grandi pressioni. In teoria non dovrebbe pesare tantissimo, poi tutte le stagioni sono diverse".

Sarà decisivo lo scontro diretto contro la Juventus?

"Dirlo oggi è impossibile. Dipende da come ci arriveremo: le partite adesso sono dure per tutte. Ci sono tante squadre che lottano per la salvezza, giocarci contro diventa difficile. A questi livelli bastano 15 giorni di difficoltà perché lo scontro diretto non conti più nulla".