RMC SPORT - Sarri: "Tanti allenatori bravi fra i dilettanti. E scadenti fra i pro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è un altro Sarri in giro per l'Italia? Risponde il diretto interessato: "Io credo che ce ne siano tanti, e che abbiano la fortuna di venire fuori. Sono convinto che a giro ci siano tanti allenatori ancora non conosciuti che avrebbero qualcosa da dare a livello di idee. Ho fatto anni di dilettanti e ho visto buoni allenatori. Ho fatto tanti anni di professionismo e ho visto allenatori scadenti. Ci sono tanti allenatori sconosciuti".

Quando offrirà un caffè a Semplici?

"Ogni volta che lo trovo. Leonardo lo conosco da tanti anni".

Un caffè lo prenderebbe volentieri anche con Allegri?

"L'ho fatto e sicuramente lo rifaremo, non vedo il problema".