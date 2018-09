© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche dlla prossima sfida con la Juventus: "Essere in questa posizione, anche se conta poco, ci fa piacere. Giochiamo contro la squadra più forte del campionato, che non ha veri competitors. Se è in giornata ha qualità incredibili e può vincere con chiunque. Noi dobbiamo mostrare un buon gioco e fare del nostro meglio, non abbiamo nulla da perdere. Se riusciremo a far vedere quello che sappiamo fare, possiamo fare bene, ma restiamo con i piedi per terra. Ce la giochiamo con entusiasmo".