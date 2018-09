RMC SPORT - Sassuolo, Carnevali: "Magnani-Bourabia nostre sorprese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto in diretta su RMC Sport, durante il 'Live Show'. Queste le sue parole sull'ottimo avvio dei neroverdi: "Un ottimo inizio, al di là dei risultati positivi era importante dimostrare che la squadra potesse giocare un bel calcio. Per qualsiasi allenatore è importante affrontare la stagione fin dal ritiro, De Zerbi quest'anno ha avuto questa occasione ed è fondamentale per il tipo di idee che vuole trasmettere ai giocatori. Le basi si gettano dal ritiro. Possibile sorpresa? Abbiamo acquistato 11 giocatori e abbiamo cambiato molto. È facile dire Boateng o Di Francesco, giocatori conosciuti. Tra i giovani dico Magnani, che è arrivato in Serie A per la prima volta e ha giocato bene finora. Poi c'è Bourabia. Per il mister non sarò facile fare delle scelte".

Clicca nel podcast in calce per ascoltare l'intervista completa