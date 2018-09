RMC SPORT - Sassuolo De Zerbi: "Juventus squadra camaleontica"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta subita contro la Juventus, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "La Juve è una squadra camaleontica, è difficile anche capire prima della partita come possono giocare, Allegri in questo è il numero uno, riesce ad utilizzare tutti i giocatori in tutte le posizioni e a migliorare i calciatori che ha soprattutto, non vorrei essere frainteso ma quando incontri queste squadre devi stare preoccupato sicuramente, ma se pensi solo come arginarli non ce la fai, perché arrivano da tutte le parti, devi cercare di fare anche qualcosa sennò 90 minuti secondo per secondo diventano lunghi".