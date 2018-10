RMC SPORT - Sassuolo, De Zerbi: "Napoli anti-Juve? Possono esserlo"

Fonte: Dagli inviati, Arturo Minervini e Marco Frattino

Intervenuto dopo la sconfitta del Sassuolo sul campo del Napoli, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha così parlato ai microfoni di RMC Sport a proposito della possibilità di vedere i partenopei provare a dar fastidio alla Juventus in questa Serie A: "Ci mancherebbe che non dia fastidio. Non so come finirà la stagione, ma hanno tutto. La Juve è costruita con calciatori molto forti, così come il Napoli. Bisognerà capire come sarà il prosieguo del campionato".