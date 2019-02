Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha analizzato così a RMC Sport la sconfitta casalinga con la Juventus: "Abbiamo disputato una partita di personalità e coraggio. In alcuni momenti veniamo meno e siamo fragili, dobbiamo migliorare. Saremmo potuti andare subito in vantaggio e anche riprendere la partita, ma se sbagli contro la Juve certi errori li paghi. Alla distanza siamo calati sia fisicamente che in quanto a convinzione, vorrei aiutare la squadra a restare sempre dentro alla partita".

Sul rigore non dato al Sassuolo: "Ho fiducia in Mazzoleni che è un arbitro di livello. A rivedere ora le immagini però... Comunque non voglio fare polemiche inutili, probabilmente avremmo perso lo stesso".

Sulla squadra: "Ho ragazzi eccezionali, voglio bene loro come se fossero i miei figli e cerco di dare loro una mentalità più coraggiosa. Mi sembra che alcune volte ci sciogliamo un po' troppo facilmente".

Su Cristiano Ronaldo: "Ha spostato gli equilibri della partita insieme a tutti gli altri campioni della Juve. Noi siamo nettamente inferiori ai bianconeri, questo è ovvio".