RMC SPORT - Sassuolo, De Zerbi rattristato: "Devo migliorare ancora"

Queste le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, nel post-partita di Napoli ai microfoni di RMC Sport: "Napoli anti-Juve? Ci mancherebbe che non dia fastidio. Non so come finirà la stagione, ma hanno tutto. La Juve è costruita con calciatori molto forti, così come il Napoli. Bisognerà capire come sarà il prosieguo del campionato. Ancelotti cambia spesso? Difficile da affrontare. Ma bisogna partire dalla propria identità. Con quella hai sempre più certezze. Berardi e Di Francesco fuori dal 1'? Non li ho visti in forma. Berardi è entrato bene, ma abbiamo anche altri giocatori forti che non hanno fatto bene, come Boga e Djuricic. Questo fa parte delle scelte. Devo lavorare ancora per raggiungere certi livelli".